В Томске за 60 минут спасатели погасили огонь и вытащили из ангара 9 разных автомобилей

Пожарные сработали оперативно - от огня спасены 9 автомобилей. Фото: сайт ГУ МЧС России по Томской области

Есть в нашей стране службы, которые реагируют быстро и работают успешно. Если, конечно, вовремя получили сигнал тревоги. Так и случилось вчера в областном центре. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России региона, 30 июня в конце рабочего дня в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в металлическом ангаре. Строение расположено в проезде 1-м Вилюйском в Томске. Как выяснилось, внутри здания находились 9 единиц различной техники.

Как сказано в сообщении службы, в ходе тушения пожарные совместно с хозяином помещения эвакуировали автомобили, находящиеся под угрозой гибели в огне. В 18:54 пожар был полностью ликвидирован . В результате буйства стихии обгорели стены в бытовки и частично - утеплитель кровли. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В ликвидации возгорания было задействовано 38 человек и 9 единиц техники.