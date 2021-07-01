И заработок, и польза: Томскстат ищет людей на временную занятость

Если томичи хотят заработать дополнительно, они могут обратиться в Томскстат - либо лично придя в организацию, либо сначала позвонив по телефону специалистам. Фото agroxxi.ru

Томскстат проводит подбор кадрового состава для проведения микропереписи 2021 года, сообщила 1 июля пресс-служба администрации Томска. Разумеется, не на общественных началах. Сколько можно заработать, и кто именно требуется?

- Нужны инструктор полевого уровня (с 22.06 по 16.09), зарплата 18 500 рублей, и переписчик (с 29.06 по 30.08) – оплата труда 18 000 рублей, - рассказали в Томскстате. - Требования к соискателям: это должны быть россияне старше 18 лет, умеющие работать на планшете, коммуникабельные, доброжелательные, строго соблюдающие инструкции, дисциплинированные.

В ведомстве добавили, что более полную информацию можно получить на ул. Гагарина, 56, или по телефону (3822) 52-72-77.