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Экономика30 июня 2021 12:53

В этом году в Томской области банки выдали свыше 200 кредитов по сельской ипотеке

Общая сумма кредитов в регионе превысила 412 миллионов рублей
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Не каждую заявку на кредит по сельской ипотеке банки поддерживают...

Не каждую заявку на кредит по сельской ипотеке банки поддерживают...

Фото: Александр КОЦ

Существуют разные способы поддержки жителей села. Один из них – сельская ипотека, которая стартовала в январе прошлого года в рамках государственной программы. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, с начала текущего года в уполномоченные банки региона («Россельхозбанк», «Левобережный» и «Сбербанк») на получение льготной ипотеки поступило 1 229 заявок. Лидером по обращениям (940) стал «Россельхозбанк».

Портал администрации региона информирует о том, что в этом году по сельской ипотеке в Томской области выдано 232 кредита на сумму 412,3 млн. рублей. Специалисты отмечают, что средний срок кредитования составляет 15 лет.