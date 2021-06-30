Избирком начал прием документов для списка кандидатов от партий на выборах в Думу Томской области

Выборы депутатов Законодательной Думы Томской области в 2021 году продлятся с 17 по 19 сентября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 30 июня, Избирательная комиссия Томской области начала прием документов, необходимых для заверения регионального списка кандидатов от политических партий на выборах депутатов Законодательной Думы Томской области 7-го созыва.

Завершится прием документов от уполномоченных лиц избирательных объединений 4 августа, сообщается на официальном сайте облизбиркома.

Напомним, в Единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательной Думы Томской области. На сегодняшний день в областном парламенте работают 42 депутата: 21 избран по одномандатным округам, еще 21 – по партийным спискам.

По данным Центризбиркома РФ, в Томской области к выдвижению списков кандидатов без сбора подписей допущены семь политических партий. Четыре из них – «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ – по итогам последних выборов в Госдуму РФ набрали более 3% голосов по партспискам. Это освобождает партийцев от необходимости собирать подписи для выдвижения своего списка.

Кроме того, от сбора подписей освобождена партия «Яблоко», поскольку ее партсписок на последних выборах в областную Думу набрал более 3% голосов. Еще две партии – «Новые люди» и «Партия Роста» – сумели набрать более 3% голосов по партспискам на выборах депутатов Думы Томска, поэтому также освобождены от необходимости собирать подписи для выдвижения кандидатов в облдуму.