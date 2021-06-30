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Здоровье30 июня 2021 7:21

Томский ковидарий во Дворце спорта запустил специальные телефоны для родственников пациентов

Томичи могут узнать о состоянии своих родных
Ксения ГОРЮНОВА
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Накануне во временный ковидарий поступили первые пациенты. Фото: телеграмм-канал облздрава.

Накануне во временный ковидарий поступили первые пациенты. Фото: телеграмм-канал облздрава.

В респираторном госпитале во Дворце спорта появились специальные телефоны, по которым родственники могут узнать о состоянии пациентов. Об этом сообщил руководитель ковидария Станислав Перунов.

Отмечается, что в отделении работают несколько номеров. Уточнить информацию о госпитализации пациента томичи могут по круглосуточному номеру телефона приемного отделения: 8 (3822) 900-846. Также можно узнать о состоянии своих родных. Каждый день с 13:00 до 15:00 работает телефон терапевтического отделения: +7-953-912-5324. С 13:00 до 14:00 телефон отделения реанимации: +7-953-912-5449.

– Просим родственников заранее продумывать интересующие вопросы, задавать их четко и по существу, а также сразу определиться, кто именно будет получать информацию о состоянии пациента и передавать ее остальным, – обратился к томичам Станислав Перунов.

Напомним, респираторный госпиталь во Дворце спорта начал принимать пациентов вчера, 29 июня.