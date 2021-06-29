Научим петь и рисовать: томские студенты организуют детский досуг на придомовых территориях

От 700 до 1000 детей в возрасте до 14 лет будут под присмотром студентов ТГПУ каждый будний день по 4 часа. Фото предоставлено пресс-службой администрации Томска.

Проект «Городское лето» реализуется мэрией совместно с Томским государственным педуниверситетом и разработан для организации содержательного досуга детей и подростков до 14 лет, остающихся летом в городе. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба горадминистрации.

- Планируется с 1 июля по 27 августа провести две тематические смены. Всего за летний период будет организовано 19 площадок, которые будут открыты по будням с 10 до 14 часов в отдаленных и спальных районах Томска, - отметили в мэрии.

Уточняется, что летние игровые площадки откроются во дворах Томска. На них педагогический студотряд ТГПУ из 40 человек будет проводить конкурсы, игры и упражнения с детьми. Игровой и спортивный инвентарь, канцелярские принадлежности обеспечивает администрация Города Томска.

В каждом районе выбраны дворы для организации площадок. Так, в Октябрьском районе они заработают на ул. Репина, 15, Иркутском тракте, 27/1, ул. Герасименко, 1/20, В. Болдырева, 5, Энтузиастов, 41, А. Крячкова, 17. В Советском районе – на ул. 4-й Заречной, 40, Л. Толстого, 38б, Сибирской, 104/7 и 33, Кулагина, 45.

В Ленинском районе детский досуг организуют на ул. Ленской, 51, пр. Мира, 41, ул. Трудовой, 22/1, Б. Подгорной, 70, Кутузова, 1Б (Сосновый бор). В Кировском районе – на ул. Нахимова, 15, Путевой, 1Д (с. Тимирязевское), Нефтяной, 11.