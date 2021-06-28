Томский бизнесмен оплатил штраф под угрозой ареста производственных площадей

Бизнесмену пояснили, что в случае неоплаты имущество будет реализовано, после чего часть вырученных денежных средств направят на погашение штрафа, а оставшуюся сумму вернут должнику Фото: Иван ПРОХОРОВ

Бизнесмен из Асино погасил долг перед Департаментом лесного хозяйства Томской области перед угрозой ареста производственных площадей. Об этом сообщила пресс-служба УФСПП России по Томской области.

«Индивидуальный предприниматель не привел в порядок территорию, которая была ему выделена для заготовки леса, в связи с чем был оштрафован Департаментом лесного хозяйства на 200 тыс. рублей», -говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, нарушитель не спешил оплачивать штраф. Но когда судебные приставы вынесли запрет на совершение регистрационных действий с автопарком должника, а также с его недвижимостью, помимо этого наложили арест на земельный участок и три производственных здания, предприниматель сразу же оплатил долг полностью.