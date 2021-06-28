Горячую воду в Северске Томской области отключат на 10 дней из-за ремонта на ТЭЦ

Отключение проводится в соответствии с годовым планом, который утвержден мэром города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 00:00 5 июля по 24:00 14 июля в Северске не будет горячей воды. Это связано с проведением ремонта на ТЭЦ и магистральных тепловых сетях. Отключение проводится в соответствии с планом, сообщает пресс-служба «Русатома».

– Просим потребителей заранее подготовиться к отключению ГВС. Приносим извинения за доставленные неудобства, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что ежегодные гидравлические испытания магистральных установок тепловых сетей запланированы на 10:00 6 июля. Все обслуживающие организации должны обеспечить надежное отключение системы.