Фасады зданий и дороги отремонтируют на ул. Маяковского в Томске

Жители ранее обращались к главе Советского района по вопросам благоустройства. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

На ул. Маяковского в Томске приведут в порядок фасады зданий и отремонтируют дороги. Речь идет об участке от ул. С. Разина до ул. Жуковского. Замечания были выявлены во время обхода территории представителями администрации Советского района, сообщает пресс-служба городской мэрии.

По словам заместителя главы района Вячеслава Шипицына, ранее жители улицы обращались в администрацию по вопросам благоустройства.

– Эта внутриквартальная территория действительно требует внимания: в этом году здесь проводятся многочисленные коммунальные раскопки, на улице Маяковского было проведено строительство тепловой сети. Сегодня мы проверяем, как были ликвидированы эти раскопки, и приведено ли в порядок дорожное полотно, в соответствии с городскими правилами благоустройства, – пояснил он.

В сообщении пресс-службы также отмечается, что будет проведена работа с собственниками жилых домов, гаражей и объектов потребительского рынка.