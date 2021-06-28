Полицейский спас шесть человек из горящего дома в Томской области

Виталия Басина могут наградить за спасение человеческих жизней. Фото: пресс-служба МВД России.

Участковый уполномоченный полиции МВД «Парабельское» спас двух взрослых и четверых детей из горящего дома. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пожар произошел ночью в с. Нарым. Виталий Басин находился у себя дома. Соседи заметили густой дым у здания на ул. Школьной и обратились за помощью к полицейскому. По словам очевидцев, в доме находилось шестеро жильцов.

– Вход через дверь был заблокирован огнем, поэтому Виталий Басин с помощью подручных средств разбил окно и проник в помещение. На крики никто не отозвался, и полицейский приступил к обследованию комнат, в одной из которых обнаружил спящих троих малолетних детей. Он разбудил их и через окно передал соседям, – говорится в сообщении.

Затем мужчина эвакуировал хозяйку жилья и маленького ребенка. После этого через окно проник в соседнюю квартиру, где помог спастись 81-летней женщине.

– Благодаря самоотверженным и грамотным действиям полицейского были спасены человеческие жизни. Решается вопрос о награждении участкового уполномоченного полиции Виталия Басина, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.