Томские власти расторгнут контракт с перевозчиком по маршруту №25/52

Маршрут №25/52 выставят на новый конкурс. Фото: towiki.ru

Администрация Томска расторгнет контракт с перевозчиком по маршруту №25/52. Об этом сообщается в телеграмм-канале городской мэрии. Из-за нехватки водителей эти автобусы не ездили 27 июня. Ранее жители Томска также жаловались на нестабильную работу.

Отмечается, что предпринимателю не раз выносились предупреждения.

– Администрация города расторгнет муниципальный контракт. Маршрут будет выставлен на новый конкурс. Сейчас мы проводим переговоры с перевозчиками, чьи маршруты частично совпадают с маршрутом 25-52, в частности, следующие в ОКБ и микрорайон Солнечный, чтобы они увеличили количество транспорта по данным направлениям, – прокомментировал начальник департамента городского хозяйства Александр Карпанин.

Речь идет об автобусах №20, №38, №510/10, №141/2, №11, №30/33, №401/27. Также по словам Александра Карпанина, будет увеличено число троллейбусов по маршруту №3.