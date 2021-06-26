Коронавирус в Томске: +62 новых случая заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 26 июня, в Томской области выявлено 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 33 913 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 66 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 32 225 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 15,0% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,18.

За последние сутки в стране выявлено 21 665 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 619 пациентов скончались, 14 347 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 430 753 человека, 132 883 скончались, 4 943 986 выздоровели.