Погода в Томске 26 июня: холодный ветер с дождем

Первый месяц лета подходит к концу, а лето томичи пока и не увидели... Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 26 июня 2021 года, днем в Томске синоптики местного Гидрометцентра ожидают погоду облачную с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +6…+11°С. Температура днем +9…+16°С.

По Томской области днем синоптики прогнозируют погоду облачную с прояснениями. В отдельных районах небольшой, по востоку умеренный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +6…+11°С. Температура днем +16…+21°С.