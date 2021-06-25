Аграрии Томской области начали косить траву и заготавливать корма для животных

Сенокос-2021: погода в Томской области помогает быстрому росту трав Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Дождливая погода не слишком помешала сенокосу в Томской области. Наоборот, ливни помогают активно расти «зеленке». К скашиванию трав и заготовке грубых и сочных кормов приступили в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском и Колпашевском районах региона, сообщает интернет-портал администрации региона.

По информации областного департамента по социально-экономическому развитию села, на 25 июня трава скошена на площади 313 гектаров. Заготовлено 820 тонн сенажа и 45 тонн сена. Параллельно хозяйства ведут уход за посевами, осуществляя химпрополку, фунгицидую обработку полей, внесение минеральных удобрений.