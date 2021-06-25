Школьники Томской области прошли в финал всероссийского конкурса «Большая перемена»

Финал пройдет в международном детском центре «Артек» в Крыму. Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Школьники из Томска, Северска и Стрежевого примут участие в финальном этапе конкурса «Большая перемена» среди учеников 5-7 классов. Он пройдет с 4 по 24 июля в детском центре «Артек». Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Томскую область представят стрежевчане Екатерина Мартынова и Тимур Хурматуллин (школы № 2 и № 5), Борис Яковлев из Северской гимназии, а также томичи Мария Михеева (школа № 4 им. И.С. Черных), Екатерина Тарасенко (Академический лицей им. Г.А. Псахье) и Ольга Фадеева (школа № 50), – говорится в сообщении.

Уточняется, что победители конкурса отправятся в образовательное путешествие по маршруту Москва – Владивосток. А их педагоги получат по 100 тысяч рублей.

Всего в финале примут участие 672 школьника из 73 регионов России.