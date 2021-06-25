Новые дома построят на бывшей промышленной площадке по ул. Нижне-Луговой в Томске

По проекту 790 жильцов смогут поселиться в новых домах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многоэтажные многоквартирные дома планируют построить на участке бывшей промышленной зоны на ул. Нижне-Луговой, 85. Для этого необходимо сменить территориальное зонирование. Такую возможность обсудили депутаты на заседании комитета по градостроительству, сообщает пресс-служба Думы Томска.

Отмечается, что данная территория предназначена для размещения промышленных объектов, однако сейчас находится в запустении. Также земельный участок имеет статус «зоны производственно-коммунальных объектов». Для строительства жилых домов депутаты предлагают установить «зону общественно-жилого назначения».

– Площадь застройки составит не более 40 процентов от всего участка, площадь озеленения – не менее 20 процентов. Количество жильцов – 790 человек, парковки предусмотрены из расчета одно машиноместо на одну квартиру, – говорится в сообщении.

Проект еще будет рассмотрен на общем собрании Думы.