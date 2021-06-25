Роботы наступают: жители Томска опасаются, что их работу отдадут «умным машинам»

Такие безобидные на вид "машинки", которые построили томские студенты, могут восстать против человека и отобрать работу - по крайней мере, так считают некоторые жители Томска. Фото пресс-службы ТУСУРа.

Аналитики ресурса Зарплата.ру 12-16 июня провели онлайн-опрос жителей страны и выяснили, что 22% опрошенных из Томска побаиваются остаться без работы: по их мнению, их рабочие места могут быть автоматизированы. Примечательно, что представительницы женского пола в большей степени (их 64%), нежели мужчины (36%), в этом убеждены.

Продавцы (10%), кассиры, складские работники (каждых по 9%), курьеры, водители (по 7%), администраторы, официанты (6 и 5%), технички помещений, пожалуй, больше остальных опасаются остаться не у дел.

Опрошенные считают, в будущем число привычных профессий сократится на 20%, но в недалекой перспективе появятся новые, связанные с цифровыми технологиями, биологией, генетикой, искусственным интеллектом, наукой и инновациями.

Впрочем, жители Томска не поголовно считают развитие технологий благом для человечества: 17% опрошенных высказали опасения из-за всеобщей цифровизации: по их мнению, может не только исчезнуть многие профессии благодаря автоматизации - 2% жителей ожидают восстания роботов.