Погода в Томске 25 июня 2021: на Петра Капустника будет дождь и прохладно

Сейчас +12, в Томске пасмурно. Днем синоптики прогнозируют дождь с порывистым ветром. Не забывайте про зонты, томичи. Завтра, в субботу, также прогнозируются осадки. Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Томской области.

Синоптики сообщили, что сегодня днем в областном центре сохранится переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 2-7м/с, порывы до 14 м/с. Температура +15, +17°С.

В регионе также будет переменная облачность. В отдельных районах кратковременные, по востоку сильные, дожди, местами грозы, град. Ветер северо-западный 2-7 м/с, порывы до 14 м/с. Температура днем +14, +19°С.

В предстоящие выходные в Томске потеплеет до +20, в субботу возможен дождь, в воскресенье днем осадков не ожидается. На территории области воздух прогреется до +21, +23 градусов, вероятны дожди.

По народному календарю 25 июня – Петр-солнцеворот, которого еще называли Капустником. С этого дня солнце идет на зиму, лето на тепло.

В Петров день солнце светит – к зеленому покосу. Дождь идет - покос мокрый будет. К ночи появилось много росы и туман – в ближайшие дни установится хорошая погода.