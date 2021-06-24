Томич осужден за перевод денег с чужого телефона на свой банковский счет

За кражу с использованием приложения "Мобильный банк", установленного на чужом телефоне, 35-летний томич получил год тюрьмы. Фото с сайта прокуратуры Томской области.

Советский районный суд Томска признал 35-летнего томича виновным в преступлении, предусмотренном п.«г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- Установлено, что в сентябре 2020 года мужчина, находясь на лечении в одном из стационаров города, периодически пользовался мобильным телефоном своего соседа для осуществления звонков. Заметив, что на телефоне установлено приложение «Мобильный банк», злоумышленник перевел с банковского счета потерпевшего денежные средства в сумме более 40 тыс. рублей себе на счет, - пояснили в ведомстве. - Подсудимый вину признал, возместил ущерб в полном объеме.

Однако, уточнили в прокуратуре, с учетом данных о личности виновного и наличия в действиях последнего опасного рецидива преступлений, суд приговорил его к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.