Оперативные службы проверяют информацию о минировании торговых центров в Томске

Сообщения об угрозе минирования поступили в пять торговых центров Томска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативные службы и бригады скорой помощи работают у торговых центров Томска в связи с угрозой минирования. Информация об этом поступила сегодня, 23 июня, в 15:35 на электронные почты пяти ТЦ – «Волна» «Metro», ЦУМ, «Радуга» и «Виктория». Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

– В связи с полученной информацией об угрозе минирования по всем адресам работают оперативные службы и бригады скорой медицинской помощи, – подчеркнул заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов. – Каждое сообщение о минировании тщательно проверяется правоохранительными органами.

Также он отметил, что по закону заведомо ложное сообщение о террористическом акте предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.