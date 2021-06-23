Ковидный госпиталь на базе томского Дворца спорта готов к приему пациентов

Департамент совместно с руководством Томской ОКБ провели работу по лицензированию услуг медицинской деятельности респираторного госпиталя. Фото: телеграмм-канал облздрава.

Ковидарий на базе Дворца спорта готов к открытию. Он отвечает санитарным нормам и рекомендациям, сообщается на сайте департамента лицензирования и регионального госконтроля региона.

– Госпиталь отвечает требованиям, рекомендованным Минздравом РФ и готов к началу работы в течение 72 часов с момента получения соответствующего решения штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области, – говорится в сообщении.

Отмечается, что стационар рассчитан на 249 коек, его общая площадь – 562,2 кв. м.