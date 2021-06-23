Еще 53 жителя Томской области заразились коронавирусом за сутки

Коэффициент распространения инфекции в регионе на сегодняшний день равен 1,18. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 23 июня, в Томской области выявлено 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 33 732 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, шесть жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 981 человека.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 27,5% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,18.

За последние сутки в стране выявлено 17 594 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 548 пациентов скончались, 12 660 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 368 513 человек, 130 895 скончались, 4 902 110 выздоровели.