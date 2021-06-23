Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 июня 2021 10:33

24 июня на пр. Мира в Томске отключат холодную воду

На водопроводной линии будут проходить ремонтные работы
Анна Гассельбах
КомментироватьОставить комментарий(0)
На новой водопроводной линии будут проходить ремонтные работы.

На новой водопроводной линии будут проходить ремонтные работы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В четверг, 24 июня, с 09:00 до 23:50 в некоторых домах на пр. Мира в Томске будет отсутствовать холодное водоснабжение. Как сообщили в пресс-службе Томскводоканала, на новой водопроводной линии будут проходить ремонтные работы.

«В связи с аварийными работами по переврезке новой водопроводной линии диаметром 325 мм холодное водоснабжение будет ограничено с 09:00 до 23:50 24 июня», -говорится в сообщении.

Ознакомиться с адресами отключения холодного водоснабжения можно на сайте ООО «Томскводоканал».