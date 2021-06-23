24 июня на пр. Мира в Томске отключат холодную воду

На новой водопроводной линии будут проходить ремонтные работы. Фото: Мария ЛЕНЦ

В четверг, 24 июня, с 09:00 до 23:50 в некоторых домах на пр. Мира в Томске будет отсутствовать холодное водоснабжение. Как сообщили в пресс-службе Томскводоканала, на новой водопроводной линии будут проходить ремонтные работы.

«В связи с аварийными работами по переврезке новой водопроводной линии диаметром 325 мм холодное водоснабжение будет ограничено с 09:00 до 23:50 24 июня», -говорится в сообщении.

Ознакомиться с адресами отключения холодного водоснабжения можно на сайте ООО «Томскводоканал».