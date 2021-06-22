Власти в Томской области поддерживают газификацию жилья финансово

Газификация Томской области продолжается... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области продолжается кампания по газификации жилья. Трубы с "голубым топливом" прокладываются и в Томске, и в районах региона. Власти помогают местным жителям в этом деле финансово. Как сообщает портал администрации региона, компенсацию по сертификатам на газификацию жилья получили 113 семей. Областной бюджет выделил на эти цели 4,9 миллиона рублей. Больше всего денег получили жители Томска, Томского и Колпашевского районов. В Томской области поддержка при газификации жилья действует 7 лет. За этот период в регионе компенсацию получили 1 813 человек.

Специалисты информируют о том, что получить сертификат на газификацию жилья в размере 60 тысяч рублей могут семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума (ПМ). При доходе от одного до полутора ПМ, компенсация составит 30 тысяч рублей, от полутора до двух — 15 тысяч. Сертификаты на компенсацию затрат на газификацию можно получить в многофункциональном центре «Мои документы», выплата по ним оформляется в центрах социальной поддержки населения по месту жительства.