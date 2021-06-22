Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика22 июня 2021 16:08

Власти в Томской области поддерживают газификацию жилья финансово

Около 5 миллионов рублей направлено на эти цели в 2021 году
Игорь ТюринИгорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Газификация Томской области продолжается...

Газификация Томской области продолжается...

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области продолжается кампания по газификации жилья. Трубы с "голубым топливом" прокладываются и в Томске, и в районах региона. Власти помогают местным жителям в этом деле финансово. Как сообщает портал администрации региона, компенсацию по сертификатам на газификацию жилья получили 113 семей. Областной бюджет выделил на эти цели 4,9 миллиона рублей. Больше всего денег получили жители Томска, Томского и Колпашевского районов. В Томской области поддержка при газификации жилья действует 7 лет. За этот период в регионе компенсацию получили 1 813 человек.

Специалисты информируют о том, что получить сертификат на газификацию жилья в размере 60 тысяч рублей могут семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума (ПМ). При доходе от одного до полутора ПМ, компенсация составит 30 тысяч рублей, от полутора до двух — 15 тысяч. Сертификаты на компенсацию затрат на газификацию можно получить в многофункциональном центре «Мои документы», выплата по ним оформляется в центрах социальной поддержки населения по месту жительства.