Останки фронтовика, участвовавшего в ВОВ, перезахоронили на Южном кладбище в Томске

В мероприятии приняли участие представители власти, а также родственники погибшего солдата. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Останки томского фронтовика Ильи Ионовича Ситникова перезахоронены на территории мемориального комплекса кладбища «Южный». Траурная церемония состоялась 22 июня, в ней приняли участие родственники погибшего солдата. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Отмечается, что медальон бойца был обнаружен в Смоленской области в августе 2020 года. Томич погиб в самом начале войны в сентябре 1941-го.

– Долгое время родственники не могли найти сведений о своем фронтовике. Сейчас еще одна семья будет знать, куда прийти и поклониться своему герою, – приводятся в сообщении слова и. о. мэра Томска Михаила Ратнера.

Добавим, что останки без вести пропавшего томича Ситникова нашел поисковый отряд «Лось». Известно, что Илье Ионовичу на момент гибели было 34 года.