Жители 70 домов Ленинского района Томска не получили горячую воду из-за дефектов на сетях

Дома с превышением сроков ремонта расположены на участках ул. К. Маркса, Водяной, Войкова и др. Фото: Олег Укладов

Горячая вода не поступила по 70 адресам в Ленинском районе Томска. Это произошло из-за выявленных дефектов на сетях. Муниципалитет держит ситуацию на контроле, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Уточняется, что горячую воду не получили жители домов на ул. К. Маркса, Водяной, Войкова, Б. Подгорной, Островского, в пер. Красном, Кооперативном и др.

– Силами жилищных организаций внутридомовое оборудование было подготовлено к работе. После ликвидации дефектов и получения разрешающих телефонограмм подачу горячей воды возобновят, – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что томские власти направят обращения горожан в надзорные органы, если воду не подключат в ближайшее время.

Добавим, что всего в Ленинском районе находится 537 зданий, которые подключены к системе горячего водоснабжения. Сейчас работы ведутся по 225 адресам.