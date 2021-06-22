Помощь словом и делом: медики продолжают «Маршрут здоровья» в Томской области

Проект «Маршрут здоровья» действует в регионе уже четвертый год. С апреля 2021 года по настоящее время специалисты посетили Кожевниковский и Томский районы. Фото с сайта zdrav.tomsk.ru

Проект «Маршрут здоровья» действует в регионе уже четвертый год. С апреля 2021 года по настоящее время специалисты посетили Кожевниковский и Томский районы, где обследовали 615 жителей отдаленных населенных пунктов. 21-25 июня автополиклиника работает в Первомайском районе. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Работа медиков носит не только практический, но и просветительский характер. В облздраве отметили, что в ходе поездки специалисты Центра медицинской профилактики и общественного здоровья выступят с лекциями о профилактике табакокурения, развитии навыков стрессоустойчивости для отдыхающих и работников детского лагеря в Торбеево, а также проведут тренинги. Представители территориального Центра медицины катастроф организуют семинары по оказанию первой помощи для представителей домовых хозяйств, работников ФАПов и образовательных учреждений, диспетчерских служб.

Жители сел Комсомольск, Улу-Юл, Крутоложное, Ломовицк и деревни Березовка смогут пройти маммографию, флюорографию, сделать комплексные скрининги сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, хронических бронхолегочных заболеваний.