Мотоциклист без прав погиб в результате ДТП на трассе в Томской области

Мужчина был доставлен с травмами в больницу, но позже скончался. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

55-летний житель Томской области на мотоцикле «Днепр» попал в ДТП на трассе Тегульдет – Белый Яр. Он не справился с управлением и съехал в кустарник. Мотоциклист позднее скончался в больнице от полученных травм, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

– С травмами мужчина был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался, – говорится в сообщении.

Уточняется, что у пострадавшего не было права управлениям транспортными средствами.

ДТП произошло 19 июня около 16:15 на 24-м километре трассы Тегульдет – Белый Яр.