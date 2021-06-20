Томские медики получили федеральные и региональные награды за свой труд

Наградами отмечены заведующие медучреждений, врачи, фельдшеры и медсестры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

42 медика Томской области получили федеральные и региональные награды. Вручение прошло накануне Дня медицинского работника, сообщает пресс-служба облздрава региона в телеграмм-канале.

Отмечается, что восемь работников томских медучреждений получили благодарности президента России за вклад в борьбу с коронавирусом. Также заведующая отделением лучевой диагностики НИИ онкологии Томского НИМЦ Ирина Фролова стала «Заслуженным врачом РФ».

– 1,5 тысячи врачей и около 4 тысяч медсестер и младшего медицинского персонала отработали и еще продолжают работать в респираторных госпиталях, ежедневно борясь за жизни пациентов, заразившихся ковид-19, – приводятся в сообщении слова замгубернатора по социальной политике Алены Левко.

Еще несколько медицинских работников получили почетные грамоты, памятные знаки и благодарности от томских властей.