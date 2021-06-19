По гладкому асфальту: в деревне Нелюбино Томского района завершился ремонт центральной дороги

В этом году Нелюбино стало одним из пунктов туристического маршрута Томской области «Томск – Нелюбино – Петрово - Эушта». Фото с сайта komandirovka.ru

Лето – время проведения ремонта на объектах жизнеобеспечения. Автодороги не исключение. Недавно, например, в деревне Нелюбино, отмечающей в этом году свое 375-летие, было завершено асфальтирование центральной въездной дороги, чего ожидали более 1600 человек (такова сейчас численность здешнего населения).

Напомним, в этом году Нелюбино стало одним из пунктов туристического маршрута Томской области «Томск – Нелюбино – Петрово - Эушта». Этот путь 300 лет назад проделала научная экспедиция, стартовавшая из Тобольска в Сибирь. Взгляд на деревню глазами гостей тоже со счетов не скинуть: хороший въезд – один из показателей развития территории.

- По дороге каждый день проезжают десятки автомобилей и сельхозтехника, специальный «Школьный автобус» возит детей, ее важность невозможно переоценить, - пояснил Виктор Лобыня, глава администрации Зоркальцевского сельского поселения. – Асфальтовое покрытие капитально не ремонтировалось с 1980-х годов, еще со времен совхоза «Родина», поэтому неудивительно, что оно износилось. Сегодня выделяемых средств на ремонт дорожного полотна катастрофически не хватает. Общая протяженность асфальтированных дорог в поселении составляет примерно 67 км, состояние многих объектов требует к себе внимания.

Виктор Лобыня рассказал, что в Нелюбино в 2020 году из 700 метров центральной дороги удалось отремонтировать порядка 500 м. Оставалось доделать небольшой участок. Но в 2021-м были профинансированы дорожные работы в Петрово, и предполагалось, что нелюбинцы обойдутся пока ямочным ремонтом. Однако благодаря поддержке предприятия «Томское молоко» (оно вложило в ремонт около 3 млн рублей) к середине июня оставшаяся часть дороги была «закатана» свежим асфальтом.

Здесь свою роль сыграла инициатива активистов, жителей Нелюбино, их готовность сотрудничать с депутатами, администрацией сельского поселения и района, представителями социально ответственного бизнеса. Общими усилиями проблему удалось решить.

- Хочется отметить, что ремонт оставшегося участка завершился в короткий срок, - уточнил глава Зоркальцевского сельского поселения. – Качество работ высокое. Самое важное, что люди довольны.