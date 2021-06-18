Если житель Томской области за 1 день собрал 100 кг грибов, то ему налоги платить не надо

Сбор грибов и ягод для себя налогообложению не подлежит Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Сибири сбор «даров леса» давно стал для многих жителей постоянным источником доходов в летний период. Некоторые умудряются зарабатывать за сезон на дикоросах приличные деньги. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, в местном Белом доме прошло совещание, посвященное налогообложению при сборе грибов, ягод, орехов. Его провел заместитель губернатора региона по экономике Андрей Антонов. В разговоре участвовали сотрудники Управления Федеральной налоговой службы России и предприниматели, которые занимаются сбором и заготовкой дикоросов на территории региона.

Портал администрации региона информирует, что согласно 217-й статье Налогового кодекса РФ не подлежат налогообложению лишь доходы, получаемые физическими лицами от реализации заготовленных для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов. А также недревесных и пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов. По экспертной оценке, в хороший сезон один человек самостоятельно может за один день заготовить до 100 кг одного вида ресурсов: ягод, грибов, орехов. Доходы, полученные от продажи дикоросов в пределах таких объемов сбора, можно обосновать в налоговой инспекции как доходы для собственных нужд, а значит, не подлежащие налогообложению. Если же объемы заготовки выше этого и есть наемные работники, то платить налоги придется.