Добровольцы очистили от коммунальных отходов «Петуховский кедровник»

Еще одно место в Томской области временно очищено от мусора Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В регионе продолжаются мероприятия по очистке городов и сел от мусора. В этом году кампания носит особо масштабный характер. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, сегодня, 18 июня, добровольцы приняли участие в субботнике на территории памятника природы «Петуховский припоселковый кедровник».

Портал администрации региона уточняет, что волонтеры из числа сотрудников департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, «Облкомприроды», Томскстата, регионального Центра защиты леса, а также общественники ОНФ и депутаты Думы Томского района собрали более 30 больших мешков различных отходов в лесном массиве у въезда в деревню Петрово. Это оказались, в основном, пластиковые, стеклянные бутылки и консервные банки. Отходы забрал региональный оператор «Спецавтохозяйство г. Томска».