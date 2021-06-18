Библиотека под открытым небом появится 24 июня на пл. Новособорной в Томске

Многофункциональная конструкция приспособлена для хранения необходимого инвентаря для организации различных мероприятий. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

«Библиотека в стиле старого города» появится на Новособорной в Томске. Открытая площадка для обмена литературой и проведения досуговых программ начнет работу 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Многофункциональная библиотека, изготовленная в стиле томского деревянного зодчества, станет арт-объектом, фотозоной и местом проведения традиционных библиотечных мероприятий под открытым небом, – говорится в сообщении. Также здесь планируют проводить тематические выставки, книгообмен и игротеки.

Отмечается, что ранее такая площадка уже работала на Новособорной. В 2019 году для томичей был открыт читальный зал на траве, проводились мастер-классы и викторины, турниры по настольным играм, спортивные соревнования и т.д.