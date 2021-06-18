11,5 тыс. жителей Томской области сказали «спасибо» медикам в рамках социальной акции

Победители акции получили дипломы и памятные призы. Фото: телеграмм-канал департамента здравоохранения Томской области.

Томские медики получили слова благодарности от 11 572 жителей региона в рамках социальной акции «Спасибо доктору!», которая проходила с 1 апреля по 10 июня. Состоялось награждение победителей, сообщает пресс-служба облздрава в телеграмм-канале.

– По итогам конкурса в номинации «Моя любимая больница» победу одержал роддом №4, набрав наибольшее количество голосов пациентов. «Народным доктором» стала детский онколог-гематолог Томской областной клинической больницы Инна Гербек, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что звание «Народной медсестры» получила Виктория Бедарева, которая работает в поликлинике № 9 Центра семейной медицины. Лучшей аптекой стала «Живая аптека» по адресу п. Светлый, 29. В номинации «Народный аптекарь» лучшей стала провизор аптеки «Омела» Ольга Сонич.

Добавим, что всего благодарности от томичей получили 1 640 медработников и 54 сотрудника аптек.