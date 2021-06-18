Власти: заселение томичей в долгострой на Киевской, 1, зависит только от ЖСК

Строительная компания должна привести план в соответствие с документацией, чтобы поставить дом на кадастровый учет. Фото: Евгения ГУСЕВА

ЖСК «Набережный» несколько раз представлял технический план дома на ул. Киевской, 1, с ошибками – из-за этого в долгострой до сих пор не могут въехать жильцы. Об этом сообщил заммэра Томска по строительству и архитектуре Алексей Макаров.

Он отметил, что дом был сдан в эксплуатацию еще в ноябре 2020 года, жилая часть здания подключена ко всем коммуникациям. Однако из-за ошибок в техническом плане строительная компания не может поставить его на кадастровый учет.

– ЖСК «Набережный» трижды с ноября прошлого года подавал документы, не исправляя выявленные федеральными специалистами нарушения. В четвертый раз ЖСК подал документы 15 июня с устраненными замечаниями Росреестра. Но при этом у здания неожиданно появляется дополнительная по сравнению с документами на ввод в эксплуатацию площадь – 3 тысячи квадратных метров, – прокомментировал Алексей Макаров.

Он добавил, что ЖСК вновь необходимо привести план в соответствие с документацией – иначе Росреестр не поставит здание на учет. Дополнительные три тысячи «квадратов» можно оформить после того, как пайщики получат квартиры в собственность.

Добавим, что жилой дом на ул. Киевской, 1, начала строить компания «Томлесстрой» еще в 2012 году на средства дольщиков. Через два года он стал объектом незавершенного строительства, достройкой занимался ЖСК «Набережный». 11 ноября 2020 года жилая часть дома была официально сдана в эксплуатацию.