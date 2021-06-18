Откуда запашок: в Томске продолжается выявление причин зловония на улицах

Неприятные запахи распространяются по Томску быстро: город у нас по площади не очень велик. И от него не спасет медицинская маска. Приходится или терпеть, или сидеть в помещении. Фото: Ксения Высотина

Тема присутствия посторонних неприятных запахов в воздухе для Томска актуальна в любой сезон, но летом - особенно. Например, жители Иркутского тракта и прилегающих к нему улиц неоднократно жаловались в соцсетях на то, что в определенные дни дома невозможно открыть форточки для проветривания. В других районах ситуация та же.

Напомним, Центр управления регионом (ЦУР) совместно с кафедрой экологии НИ ТГУ на основании высказанных томичами претензий и собственных исследований составил карту «Роза ветров», где отмечаются наиболее проблемные точки, указываются причины и источники запахов.

- С 8 по 15 июня мы принимали новые адреса, где жители почувствовали неприятный запах. Основное количество жалоб пришлось на утреннее и вечернее время 11 и 12 июня, - рассказали «КП-Томск» в ЦУРе. - Локальный источник загрязнения на Ушайке – труба ливневой канализации, в которую попадали нечистоты - на минувшей неделе был ликвидирован. Департамент природных ресурсов ведет разбирательство и поиск собственника трубы.

По словам Александра Адама, профессора, заведующего кафедры экологии, природопользования и экологической инженерии ТГУ, предстоит очистить загрязненные берега реки. На территории между ул. Мокрушина и пос. Степановка, а также ул. Алтайской, 76 появление запаха экологи связывают с нелегальным сливом нечистот в ливневки. «Просьба к томичам: если вы стали свидетелем нелегального слива в ливневую канализацию, сфотографируйте номера машины и направьте информацию в ЦУР или сразу в «Томскводоканал», который сумеет привлечь нелегалов к ответственности», - отметил Александр Адам.

Загородные животноводческие комплексы также могут влиять на качество воздуха. По словам экологов, Межениновская птицефабрика уже объявила о реализации двух масштабных экологических инвестиционных проектов. Первая очередь локальных очистных сооружений будет введена в августе. ЦУР запросил информацию о реализации подобных проектов другими предприятиями.