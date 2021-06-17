Коронавирус в Томске: +39 новых случаев заражения

За последние сутки в стране выявлено 14 057 заболевших коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 17 июня, в Томской области выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 33 437 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 12 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 945 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 18,4% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,06.

За последние сутки в стране выявлено 14 057 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 416 пациентов скончались, 11 205 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 264 047 человек, 127 992 скончались, 4 839 705 выздоровели.