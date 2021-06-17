В Томской области работница микрокредитной организации попалась на мошенничестве и лжесвидетельствовании

За нечестную работу и оговор заемщика работница микрокредитной организации получила 2 года условного срока. Приговор в силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Стрежевской городской суд Томской области признал 30-летнюю жительницу города виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу), - сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Судом установлено, что в октябре 2019 года менеджер по выдаче займов использовала предоставленные гражданином сведения и оформила от его имени фиктивный договор потребительского займа. После этого она незаконно изъяла из кассы микрокредитной организации денежные средства в сумме 9 тыс. рублей. Чтобы скрыть свои действия, подсудимая изготовила и направила в суд заявление о вынесении судебного приказа о взыскании с потерпевшего долга по указанному договору займа. По результатам его рассмотрения судом взыскана вся сумма задолженности, включая проценты, в общем размере более 20 тыс. рублей.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину в инкриминированных деяниях. С учетом тяжести совершенных преступлений, принимая во внимание, что ранее подсудимая к уголовной ответственности не привлекалась, имеет на иждивении малолетнего ребенка, суд приговорил виновную к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.