Погода в Томске и области 17 июня 2021: Митрофан придет с дождем и теплом

За окном сейчас +20, солнечно. Днем по прогнозам синоптиков должен пройти дождь. Будет жарко, по Томской области столбики термометров могут превысить отметку +32. На следующей неделе станет прохладнее. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 17 июня, в областном центре синоптики ожидают переменную облачность, местами кратковременный дождь, грозу. Ветер западный 3-8м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура +26, +28°С.

В регионе также сохранится переменная облачность с кратковременными дождями и грозами. Не исключен град. Ветер западный 3-8м/с, при грозах порывы 15-18м/с. Температура днем +26, +31, местами от +20 до +25°С.

В старину сегодняшний день имел название «Митрофан - красный сарафан». Люди окликали ветер, просили его пригнать необходимые посевам дожди. Считалось, что если на Митрофана начался дождь, то идти ему еще 2-3 дня.

К слову, примета эта рабочая, если учитывать сегодняшнюю погодную сводку: по прогнозу гидрометцентра, в ночь на пятницу в Томске ожидается дождь, возможна гроза, днем без существенных осадков. В субботу ненастная погода сохранится как в дневное, так и в ночное время. Воздух прогреется до +30, +32. То же самое будет наблюдаться за окном и по области.