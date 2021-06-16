В Томске семье «юбилейного малыша» вручен подарок от полиции

Томской семье вручили подарок от полиции. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Демографическая ситуация в нашем регионе сейчас находится не в лучшем состоянии, поэтому каждый новорожденный на вес золота. Как информирует пресс-служба УМВД России по Томской области, сегодня в Томске состоялась торжественная выписка 30-тысячного малыша, рожденного в Областном перинатальном центре им. И. Д. Евтушенко. Мальчик Глеб появился на свет 12 июня, он стал вторым ребенком в семье томичей Юрия и Анастасии Стасюк. На мероприятии присутствовали главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Томской области Александр Золотарев и представитель Общественного совета регионального УМВД Игорь Степанов.

Как сообщает сайт регионального управления полиции, в торжественной обстановке Александр Кимович поздравил родителей с рождением сына. Начальник регионального УГИБДД пожелал крепкого здоровья, напомнил о правилах безопасной перевозки детей в автомобиле. Он особое внимание уделил неукоснительному соблюдению правил дорожного движения и вручил актуальный памятный подарок – автомобильную люльку. Сайт отмечает, что данная акция стала продолжением ряда мероприятий в рамках совместного проекта УМВД России по Томской области и Областного перинатального центра.