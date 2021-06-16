Остановка «ЦУМ» будет перенесена во время ремонта на пр. Ленина в Томске

Остановка будет располагаться ближе к Губернаторскому колледжу социально-культурных технологий и инноваций. Фото: сайт wikimapia.org

Во время ремонта на главном проспекте Томска будет перенесена остановка «ЦУМ». Это позволит обеспечить безопасность движения и увеличить пропускную способность пр. Ленина, сообщает пресс-служба городской мэрии в телеграмм-канале.

– Остановочный комплекс с обустройством заездного кармана будет перенесен ближе к Губернаторскому колледжу социально-культурных технологий и инноваций (пр. Ленина, 125а) за пределы Т-образного перекрестка, – уточняется в сообщении.

Также известно, что это решение уже согласовано с ГИБДД.