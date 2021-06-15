Свадебные церемонии в июле вновь будут проходить в Доме приемов Томской области

В День семьи, 8 июля, брак заключат 56 томских пар. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Торжественные свадебные церемонии вновь будут проходить в Доме приемов Томской области. Такое решение принял губернатор региона Сергей Жвачкин. В июле томичи планируют заключить большое количество браков, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Самые популярные в этом году у томских молодоженов даты для торжественной регистрации заключения брака – 9 и 17 июля, а также 7 и 21 августа. Больше всего заявлений – 81 – подано на 9 июля, – говорится в сообщении. Всего в эти дни поженятся 263 пары.

Также дополняется, что 8 июля, в День семьи, любви и верности будет зарегистрировано 56 браков.