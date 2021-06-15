Томские путешественники обнаружили затерянный Кетский сибирский острог

Следующая экспедиция томских путешественников состоится в конце лета. Фото предоставлено Томским отделением РГО.

Томич Алексей Гапонов несколько лет занимается поиском пропавших сибирских городов. В начале июня путешественник со своей командой отправились в экспедицию по р. Кети, где обнаружили многочисленные западины – свидетельство о заселении этих мест человеком. Кетский острог был потерян еще в 17 веке, его многолетние поиски ранее были безуспешны.

По словам Алексея Гапонова, путешественники обнаружили несколько небольших предметов, возраст которых соответствовал времени существования Кетска.

– [Мы] отметили координаты места, забрали находки для передачи их в музей и отправились в обратный путь. Так как никаких других русских поселений кроме старого Кетского острога на картах в этом районе не отмечалось, данная находка с вероятностью 98%, как нам позднее сообщили археологи ТГУ, свидетельствует о том, что Кетск найден, – также прокомментировал руководитель экспедиции.

Как отметил Гапонов, сейчас необходимо получить экспертное мнение специалистов и объявить это место памятником археологии. Следующая экспедиция состоится в конце лета, где команда Алексея Гапонова и археологов ТГУ планируют проверить теорию появления тунгусов на Кети, пройдя через водораздельные болота от реки Сым.

Также известно, что участник экспедиции и член Томского отделения Русского географического общества Константин Иващенко сейчас готовит документальный фильм о состоявшемся походе на Кеть.