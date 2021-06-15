Открытие пляжного сезона в Томске будет зависеть от эпидобстановки в регионе

Синоптики также прогнозируют, что во второй декаде июня в Томске установится теплая погода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 14 июня, томские власти заявили о готовности за неделю развернуть пляж на Семейкином острове. Но в связи с ковидными ограничениями требуется дождаться разрешения оперштаба.

- Решение об открытии пляжей в регионе оперштаб будет принимать при наличии положительного санэпидзаключения Роспотребнадзора о качестве воды и в зависимости от эпидобстановки, - об этом сообщил РИА Томск замгубернатора по соцполитике Иван Деев.

Напомним, что с 31 марта 2020 года в Томской области действует режим ограничений из-за COVID-19. Летом 2020 года пляжи в Томске и области были закрыты. Одним из условий снятия ограничений является коэффициент распространения коронавируса в области ниже единицы. По последним данным, 14 июня коэффициент распространения инфекции был равен 1,1.

Синоптики также прогнозируют, что во второй декаде июня в Томске установится теплая погода. Температура воздуха днем будет достигать до + 25°С … +27°С. Несмотря на радостную новость о скором открытии купального сезона, есть вероятность, что томичи смогут посещать пляжи в масках и перчатках, в связи с ограничительными мерами пандемии.