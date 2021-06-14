На окраине Томска до конца лета будет проведено благоустройство сквера между многоэтажками

Постепенно благоустройство добралось и до отдаленного томского поселка Светлый. Фото: сайт мэрии Томска

В Томске продолжается благоустройство общественных территорий, парков, скверов. Постепенно этот процесс продвигается от центра к городским окраинам. Что приводить в порядок, какие объекты создавать – решают сами горожане. Как сообщает сайт мэрии областного центра, обустройство сквера между домами №№ 10 и 12 в поселке Светлом поддержали свыше 15 тысяч томичей, которые участвовали в рейтинговом голосовании. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» здесь подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства занимается созданием общественного пространства.

Как информирует сайт городской администрации, проект был разработан архитекторами ИП Алексеева В.В. В этом сквере к концу лета будут обустроены тротуары, зона отдыха, игровая площадка с полиуретановым покрытием. Также строители расширят проезд для транспорта, организуют места для автомобильной парковки. Кроме того, специалисты восстановят газоны, установят скамейки и урны. Сайт отмечает, что еще в 2017 году в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в пос. Светлом была отремонтирована центральная площадь у местного ДК. Тогда же преобразились десять дворов прилегающих многоэтажек.