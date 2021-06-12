В Томске нашли родителей потерявшегося несовершеннолетнего ребенка

Стражам порядка удалось выяснить со слов потерявшейся, что ее зовут Марьяна и ей 6 лет. Фото: пресс-служба областного УМВД.

В Томске в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району обратились местные жители, которые привели в отдел полиции несовершеннолетнюю девочку, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Как уточняют в ведомстве, ребенок рассказал полиции, что с прошедшей ночи гуляет по улицам города одна. Девочка не смогла рассказать, где она живет. Стражам порядка удалось выяснить со слов потерявшейся, что ее зовут Марьяна и ей 6 лет. Также, девочка сказала, что, ее мать зовут Юлия Алексеевна, а отца – Алексей.

На данный момент, сотрудники полиции установили личность родителей. УМВД по Томской области рассказали, что проводят проверку по инциденту.