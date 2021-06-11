В Томской области строители приведут в нормативное состояние дороги к двум десяткам учреждений

В Томске приведут в порядок дороги, которые ведут к школам, детсадам и другим учреждениям Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В России активно реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги». Как сообщает портал администрации Томской области, до конца 2021 года регион приведет в нормативное состояние восемь участков улично-дорожной сети в пределах Томской агломерации. Они ведут к 22-м образовательным и досуговым учреждениям.

Как отмечает пресс-служба администрации региона, в областном центре на улице Яковлева расположена средняя общеобразовательная школа № 31. Улица Нахимова ведет к лицею № 1 имени А.С. Пушкина, спорткомплексу «Победа». На улице Бела Куна размещаются школа № 53 и детский сад № 48. Сразу к пяти учреждениям ведет участок на проспекте Ленина. В Северске объекты расположены по улице Калинина, на улице Советской и на проспекте Коммунистическом.