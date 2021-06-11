Всероссийская акция: сегодня в Томске добровольцы провели субботник и собрали гору мусора

В Томске продолжаются мероприятия по сбору коммунальных отходов Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области продолжаются мероприятия всероссийской акции «Вода России». Как сообщает портал администрации региона, сегодня томичи-добровольцы, которые участвуют в акции, провели субботник на территории местного Ботанического сада ТГУ и озера Мокрушинское, что находится в одноименном микрорайоне города.

Пресс-служба администрации региона отмечает, что в наведении порядка приняли участие сотрудники, студенты и преподаватели Томского лесотехникума, Биологического института ТГУ, коллективы Ботанического сада, областных департаментов, Федерального казначейства, общественники. Они за два часа собрали на берегу озера и на тропинках Ботанического сада восемь кубометров мусора. Вывоз отходов обеспечивает региональный оператор «Спецавтохозяйство г. Томска».