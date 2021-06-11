В понедельник в Томске любой желающий сможет поставить вакцину от коронавируса в мобильном пункте

В Томской области продолжается вакцинация всех желающих от коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области продолжается кампания по вакцинации от коронавируса, к осени власти планируют создать у населения коллективный иммунитет. Как информирует интернет-портал администрации региона, 14 июня, в понедельник, с 10 до 16 часов в Томске будут работать передвижной пункт вакцинации у торгового центра «Изумрудный город». Его развернут возле скульптуры героям книги «Волшебник Изумрудного города». Также будет действовать стационарный пункт медсанчасти № 2 (Иркутский тракт,156).

Конечно, медики будут принимать в порядке живой очереди, с собой надо будет иметь паспорт, полис и СНИЛС. Через 3 недели туда же нужно будет прийти за второй прививкой. Вакцинация будет проводиться препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).