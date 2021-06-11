На севере Томской области полицейские обнаружили браконьера

Трудно найти браконьера в тайге, но можно. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Браконьеры существовали в любые времени и в самых разных странах. Хватает охотников, не имеющих лицензии на отстрел, и в России. Как сообщает пресс-служба регионального управления полиции, в Александровском районе Томской области «солдатами правопорядка» установлен подозреваемый в совершении незаконной охоты. В местное отделение полиции поступило сообщение по факту незаконной добычи животного возле реки Наньях.

Как удалось выяснить правоохранительным органам в ходе проверки сигнала, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель, 1991 года рождения, находясь в лесном массиве, с помощью огнестрельного оружия незаконно добыл лося. Эксперты посчитали, что он нанес ущерб Департаменту охотничьего и рыбного хозяйства Томской области на сумму 240 000 рублей. Отделом дознания МО МВД России «Стрежевской» возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты.